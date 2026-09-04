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Говорит Европа ⚡

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Елена Маркосян: В Киеве запретили фотографировать пустые прилавки, а элита ждёт, что Запад приедет подтирать задницы

Елена Маркосян: В Киеве запретили фотографировать пустые прилавки, а элита ждёт, что Запад приедет подтирать задницы

Начало активной фазы наступления на Харьковском направлении — действительно ли это тот момент, о котором предупреждали заранее? Перестрелка между силовиками в Киеве — почему конфликт Буданова и Поклада вышел на улицы столицы? Запрет на фотосъемку пустых прилавков в украинских магазинах — зачем власть скрывает реальный уровень кризиса? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей… Читать далее: https://govorit.

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