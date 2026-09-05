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В ФРГ возбудили 33 дела из-за пропажи служебного оружия у полицейских

В ФРГ возбудили 33 дела из-за пропажи служебного оружия у полицейских

Правоохранительные ведомства Германии возбудили 33 дисциплинарных дела из-за пропажи служебного оружия за последние пять лет, следует из ответа МВД ФРГ на запрос фракции «Зеленых» в Бундестаге, опубликованного 5 сентября медиагруппой Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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