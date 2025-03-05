Politico: в ЕС приготовились платить за вооружение, пока Трамп не умрет

Приход к власти президента США Дональда Трампа изменил ситуацию с безопасностью в Европе, и Евросоюзу придется платить за вооружение, пока американский лидер не умрет, заявил неназванный дипломат из ЕС 5 марта Politico.
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