Военный с позывным Румяный сообщил о жестоких пытках в плену у боевиков «Азова»

Боец с позывным Румяный сообщил, что попал в плен к боевикам «Азова»*. Там военного жестоко пытали. Видеозапись с рассказом военного опубликовал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в своем Telegram-канале.