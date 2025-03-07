Военный с позывным Румяный сообщил о жестоких пытках в плену у боевиков «Азова»

Боец с позывным Румяный сообщил, что попал в плен к боевикам «Азова»*. Там военного жестоко пытали. Видеозапись с рассказом военного опубликовал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в своем Telegram-канале.
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