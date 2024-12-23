Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Евросоюз не знает, как успокоить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии Майю Санду после её совещания с правительством страны по вопросам энергетической безопасности республики.
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