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СВР: в ЕС не знают, как успокоить Санду после её совещания по энергобезопасности

СВР: в ЕС не знают, как успокоить Санду после её совещания по энергобезопасности

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Евросоюз не знает, как успокоить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии Майю Санду после её совещания с правительством страны по вопросам энергетической безопасности республики.

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