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У Дуайта Ховарда есть «Роллс-Ройс», который заводится после прикосновения чемпионского перстня НБА к значку машины

Чемпион НБА Дуайт Ховард показал кастомный «Роллс-Ройс», который заводится после прикосновения чемпионского перстня к значку машины.

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