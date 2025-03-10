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Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

Компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на предоставление услуг прямой спутниковой связи для смартфонов на более высоких уровнях мощности для улучшения сигнала за пределами зоны действия вышек мобильных операторов.

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