NCIS: New York Trailer: LL COOL J's Sam Hanna Meets His New Partner And New Team — Watch

LL COOL J's Sam Hanna has a new partner and a new team in the CBS spin-off NCIS: New York - watch the full trailer to get a sneak peek.
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