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Татар-информ

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Династия педагогов из Елабуги: «Мы должны участвовать в формировании будущего»

Династия педагогов из Елабуги: «Мы должны участвовать в формировании будущего»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ На избирательном участке №1386 в Елабуге проголосовали представители педагогической династии Пчельниковых – Надежда и Анастасия.

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