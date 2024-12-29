Украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы вдруг нашлись в Чили

Полиция Чили сообщила о находке трех часов, принадлежавших Киану Ривзу, звезде фильма “Джон Уик”. Среди них были дорогие Rolex, которые, как полагают, были украдены из его дома в Лос-Анджелесе в конце 2023 года.
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