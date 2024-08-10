Стрельба произошла на улице в Музыкальном микрорайоне Краснодара

В одном из районов Краснодара произошел инцидент со стрельбой. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, перестрелка произошла около 19:22 9 августа на пересечении улиц Гомельская и Есенина.
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