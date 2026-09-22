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Царьград

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Нарколог Казанцев объяснил возможные причины припадка Зеленского

Нарколог Казанцев объяснил возможные причины припадка Зеленского

Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал, что эпилептический приступ у Владимира Зеленского, о котором говорила Юлия Мендель, мог быть вызван резкой отменой противосудорожных средств или употреблением психоактивных веществ.

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