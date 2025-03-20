ПЛП намерен взыскать с компании-подрядчика 34 миллиона рублей

Компания «СДВМ» не выполнила обязательства по нескольким договорам. Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» подала в арбитражный суд Новосибирской области иск к ООО «СДВМ» на 33,9 миллиона рублей.
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