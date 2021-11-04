Автовладельцам посоветовали обращаться к руководству АЗС при недоливе топлива

Похищение бензина обычно происходит в тот момент, когда водитель выходит для оплаты. Работник заправки немного раньше времени нажимает на клапан, а когда машина уезжает, топливо, которое осталось в шланге, сливается в подготовленную канистру.
Похищение бензина обычно происходит в тот момент, когда водитель выходит для оплаты. Работник заправки немного раньше времени нажимает на клапан, а когда машина уезжает, топливо, которое осталось в шланге, сливается в подготовленную канистру.
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