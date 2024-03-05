Диас из «Реала» может начать выступать за сборную Марокко

Испанец Браим Диас намерен сменить спортивное гражданство. Газета As сообщает, что Диас уже в ближайшее время может дебютировать в сборной Марокко – сейчас федерация футбола этой страны занимается оформлением его перехода.
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