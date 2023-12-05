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Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву

Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои озабоченности о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы.

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