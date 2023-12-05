Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои озабоченности о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы.
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