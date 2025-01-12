Нынешние пожары могут стать крупнейшим бедствием в истории США — губернатор

Самым крупным природным бедствием в американской истории могут стать охватившие сейчас округ Лос-Анджелес штата Калифорния лесные пожары, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом 12 января в интервью телекомпании NBC.
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