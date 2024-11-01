Сбитый террористами «Крокуса» мальчик поборется за Кубок Москвы по хоккею

Илья Толпыкин, которого 22 марта этого года на парковке у «Крокус Сити Холла» сбил автомобиль террористов, восстановился после травм, вернулся к тренировкам по хоккею и готовится вместе с командой к отборочным турнирам на Кубок мэра Москвы.
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