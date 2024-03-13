Немец посетил Россию и шокировал своим рассказом Запад. Что поразило его больше всего? И причем тут богатеющие россияне?

Московский Кремль© РИА Новости / Наталья Селиверстова Вчера 7,5K прочитали Санкции Запада должны были уничтожить Россию, но ее экономика не рухнула, а даже наоборот, поделился с Welt немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс.