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Немец посетил Россию и шокировал своим рассказом Запад. Что поразило его больше всего? И причем тут богатеющие россияне?

Немец посетил Россию и шокировал своим рассказом Запад. Что поразило его больше всего? И причем тут богатеющие россияне?

Московский Кремль© РИА Новости / Наталья Селиверстова Вчера 7,5K прочитали Санкции Запада должны были уничтожить Россию, но ее экономика не рухнула, а даже наоборот, поделился с Welt немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс.

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