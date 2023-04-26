Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов РФ в ближайшие два дня

Жителей ряда российских регионов ожидает непогода в ближайшие два дня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что осадки придут в Иркутскую, Владимирскую области, а также Бурятию, Татарстан, Забайкалье и Северный Кавказ.