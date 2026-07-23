Боевые лазеры должны были изменить войну. Эксперт раскрыл всю правду

Военный обозреватель усомнился в эффективности лазерного оружия.Лазерное оружие остается одной из самых обсуждаемых военных технологий, однако его эффективность в современных боевых условиях пока не подтверждена.
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