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Царьград

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Боевые лазеры должны были изменить войну. Эксперт раскрыл всю правду

Боевые лазеры должны были изменить войну. Эксперт раскрыл всю правду

Военный обозреватель усомнился в эффективности лазерного оружия.Лазерное оружие остается одной из самых обсуждаемых военных технологий, однако его эффективность в современных боевых условиях пока не подтверждена.

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