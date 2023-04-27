Аргументы недели

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Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием

Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием

Президент Российской Федерации Путин поздравил доктора и ученого Леонида Рошаля с 90-летием. Соответствующая телеграмма была опубликована утром в четверг, 27 апреля, на официальном сайте Кремля.

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