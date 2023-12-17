РФ готова увеличить сокращение поставок нефти в декабре выше текущих 300 тыс. б/с Наталья МарковаВ декабре 2023 года Россия готовится к корректировке стратегии добычи нефти, наращивая сокращение объемов выше текущих 300 тыс.
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