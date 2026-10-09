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Калужские новости

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Пенсионеры Хвастовичского района отдали мошенникам 8,5 млн рублей

Пенсионеры Хвастовичского района отдали мошенникам 8,5 млн рублей

Пенсионеры дважды передали курьерам более 8,5 млн рублей, поверив телефонным собеседникам. Прокуратура взяла расследование на контроль.

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