Ввоз ягод и фруктов из-за рубежа в Россию могут ограничить

Вице-премьер России Денис Мантуров предложил ввести запрет или ограничения на импорт фруктов для поддержки отечественных фермеров и повышения уровня самообеспеченности до 60%, как предусмотрено Доктриной продовольственной безопасности.
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