КТК: удары по международной инфраструктуре наносят ущерб интересам Казахстана

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на международную инфраструктуру наносят значительный ущерб экономическим интересам Казахстана, а также западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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