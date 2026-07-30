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Газета.ру

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КТК: удары по международной инфраструктуре наносят ущерб интересам Казахстана

КТК: удары по международной инфраструктуре наносят ущерб интересам Казахстана

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на международную инфраструктуру наносят значительный ущерб экономическим интересам Казахстана, а также западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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