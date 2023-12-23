Магнитные бури 24 декабря 2023 года и их воздействие на человека Ольга ВайленкоМагнитные бури — это регулярные, но непредсказуемые геофизические явления, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем Земли.
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