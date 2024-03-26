Сокол
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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Улучшится транспортная доступность нескольких районов Как сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на западе Москвы планируется строительство и реконструкция более 3,5 км дорог, включая путепровод.

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