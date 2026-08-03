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Живая Кубань

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Оперативный штаб и бригады скорой помощи: что сейчас происходит на курорте в Краснодарском крае, который атаковала Украина

Оперативный штаб и бригады скорой помощи: что сейчас происходит на курорте в Краснодарском крае, который атаковала Украина

Оперативный штаб и бригады скорой помощи: что сейчас происходит на курорте в Краснодарском крае, который атаковала УкраинаВ селе Архипо-Осиповка под Геленджиком произошла трагедия в результате падения обломков БПЛА на пляже.

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