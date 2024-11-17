Фильм Натальи Назаровой «Филателия» удостоен гран-при фестиваля «Северный характер»

Кинолента режиссера Натальи Назаровой «Филателия» получила гран-при XVI Международного кинофестиваля «Северный характер», который проходил в Мурманске, сообщает ТАСС со ссылкой на президента фестиваля Светлану Солдатову.
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