Карин Кнайсль провела встречу с представителями Молодежного парламента Петербурга

Руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России навзала отличие российских студентов от европейских Руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль в четверг провела встречу с участниками кадрового резерва молодежного парламента города.