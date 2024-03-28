Карин Кнайсль провела встречу с представителями Молодежного парламента Петербурга

Руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России навзала отличие российских студентов от европейских Руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль в четверг провела встречу с участниками кадрового резерва молодежного парламента города.
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