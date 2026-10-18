Обучение стартует в ноябре в Котласском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. За два месяца курсанты пройдут теорию и практику на учебных судах, а затем смогут трудоустроиться на предприятия региона.
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