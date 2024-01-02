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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Светлов: «Президент ИИХФ заговорил о возвращении сборных России. Это позитив, который вселяет надежду»

– На ваш взгляд, насколько конкурента на этом турнире [МЧМ-2024] была бы сборная России? – У нас отличная молодежь.

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