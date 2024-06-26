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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Приравнять вонючих пассажиров к хулиганам предложил Милонов

Приравнять вонючих пассажиров к хулиганам предложил Милонов

По мнению депутата, поездка с вонючкой в условиях летней жары превращается в пытку Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к мелкому хулиганству, пишет RT.

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