О главных событиях страны и Алтайского края за 21 октября На телеканале ТНТ показали шестую серию шоу "Титаны": за приз в 10 миллионов рублей продолжают бороться 77 участников, среди которых барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков.
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