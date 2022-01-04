Страна и люди

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Пашинян поставит Алиева в цугцванг?

Пашинян поставит Алиева в цугцванг?

Решение проблемы демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заключения мирного договора сопряжено со взаимным признанием территориальной целостности   После Збигнева Бжезинского большую политику часто стали сравнивать с игрой в шахматы.

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