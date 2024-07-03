Дерипаска предложил освоить новые рынки «дальше, чем Китай»

Вчера Экономика Больше по теме Несмотря на «режим тотальных ограничений», в котором оказалась Россия, потенциал отечественного бизнеса высок, предел экономического роста не достигнут, вопреки опасениям Центробанка относительно «перегрева» экономики, считает бизнесмен, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им.
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