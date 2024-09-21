Назван главный разносчик хаоса в Европе: У России только два варианта, как завершить конфликт на Украине

ЮТ Юрий Тумаков Нет никаких вариантов кроме одного.Снести с лица земли Великобританию.

Eduard Нет! Путие прав,Украина в НАТО если бы СВО не еачали всё равно это войначерез пару лет.ЕС и НАТО для бтого и собирали.Даже сейчас Запад нагло Украине помогает,представляю что было бы если бы успели в НАТО войти.со вмей Европой бы воевали, конесно ядерной державе это не угроза,тем не менее)