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Царьград

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Назван главный разносчик хаоса в Европе: У России только два варианта, как завершить конфликт на Украине

Назван главный разносчик хаоса в Европе. У России на сегодня есть только два варианта, как успешно завершить конфликт на Украине.

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Нет никаких вариантов кроме одного.Снести с лица земли Великобританию.
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18 час.
Eduard
Нет! Путие прав,Украина в НАТО если бы СВО не еачали всё равно это войначерез пару лет.ЕС и НАТО для бтого и собирали.Даже сейчас Запад нагло Украине помогает,представляю что было бы если бы успели в НАТО войти.со вмей Европой бы воевали, конесно ядерной державе это не угроза,тем не менее)
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18 час.
ИР
Ирина Рукина
Спасти миллионы людей, сотни миллионов можно только одним способом - уничтожить источник зла, раковую опухоль которая растет с каждым днем. В мире больше нет международного права, а мы все твердим про ООН, ОБСЕ и прочие международные институты. А миром правит дьявол и его дьяволята. Нельзя его оставлять на Земле!!!
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14 час.

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