Вкуснейшая солянка из дичи

Ингредиенты: Куриный бульон 3 л Индейка 0,100 Карпаччо из курицы 0,100 Филе утиное 0,100 Томатная паста 0,100 Лук репчатый 0,200 Оливки 0,050 Огурцы соленые корнишоны 0,050 Каперсы 0,020 Соль, перец по вкусу Картофель свежий по желанию, потом расскажу зачем Приготовление: Начнем с бульона, берем кости или суповой набор и ставим их в духовку с 100 […].