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FiNE NEWS

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Памфилова предупредила о распространении фейков о выборах в якобы патриотических каналах

Памфилова предупредила о распространении фейков о выборах в якобы патриотических каналах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выступила с предупреждением о распространении недостоверной информации, связанной с выборами, в ряде каналов, которые позиционируют себя как патриотические.

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