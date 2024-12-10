ТОП 100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024: Николай Любимов - 76

«Калужские Новости» продолжают спецпроект «100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024». До самого Нового года ежедневно мы размещаем список людей, которые, по версии экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе«Калужские Новости» продолжают спецпроект «100 самых влиятельных людей Калужской области - 2024».