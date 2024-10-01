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Курс юаня резко упал до 13,2509

Курс юаня резко упал до 13,2509Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,2509, теряя 1,41% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.

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