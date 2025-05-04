Рылов о вылете СКА и ЦСКА в 1-м раунде: «Команды с амбициями, ставили для себя большие задачи. Но это плей-офф, в следующий раунд выходит лучший клуб»

СКА уступил в серии с московским «Динамо», ЦСКА – с минским «Динамо». – Вылет СКА и ЦСКА в первом раунде – это сенсация или закономерность, учитывая нестабильную игру армейских клубов в регулярном чемпионате? – Сложно сказать о закономерности, все-таки это большие команды с амбициями, ставили для себя большие задачи.