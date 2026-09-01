Испанский премьер Санчес – агент Кремля

Испанский премьер Санчес обвинил Россию в причастности к миграционному кризису в Сеуте. Опять рука России, если его послушать.
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