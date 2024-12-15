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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» забрал Вальстрома с драфта отказов «Айлендерс». Энгвалл никого не заинтересовал

Ранее клуб с Лонг-Айленда выставил на уэйвер двух форвардов – Вальстрома и Пьерра Энгвалла. Ему нужно место под потолком зарплат для возвращения Мэтью Барзэла и Энтони Дюклера из списка травмированных.

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