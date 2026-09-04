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Царьград

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Осенний чек-ап от врача: какие два показателя спасут русских от хандры и упадка сил

Осенний чек-ап от врача: какие два показателя спасут русских от хандры и упадка сил

С наступлением осени, когда световой день стремительно тает, а вместе с ним и жизненная энергия, русские люди привычно списывают упадок сил на плохую погоду.

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