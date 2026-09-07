Священник Листовой объяснил, можно ли исправить грех аборта

Священник Листовой разъяснил церковную позицию по вопросу прерывания беременности. Узнайте, как православие относится к аборту, возможно ли покаяние и какие духовные последствия влечет за собой этот шаг.
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