🧑⚖️ Жителя Алушты приговорили к 2,5 годам колонии за реабилитацию нацизма Мужчина разместил в одной из социальных сетей комментарии, в которых выразил явное неуважение к ценностям российского общества и презрение ко Дню Героев Отечества.
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