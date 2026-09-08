🧑‍⚖️ Жителя Алушты приговорили к 2,5 годам колонии за реабилитацию нацизма Мужчина разместил в одной из социальных сетей комментарии, в которых выразил явное неуважение к ценностям российского общества и презрение ко Дню Героев Отечества.