Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву

Алексей Тан Знаем, плавали. Хохлы доуправлялись, все земли продали жидам и англосаксам,======== ... Так кто в Укропии правит то??... евреи или англосаксы.... ты сначала "поясни".. кто же там правит... до Вальцмана и Зеленского... Экономика Украины РОСЛА... и успешно росла.

Сергей Андросов Смотрю на тебя, ты или ёбнутый на всю голову, или одно из двух!