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Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву

Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву

Хиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями.

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Комментарии
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Алексей Тан
Знаем, плавали. Хохлы доуправлялись, все земли продали жидам и англосаксам,========    ... Так кто в Укропии правит то??... евреи или англосаксы.... ты сначала &quot;поясни&quot;.. кто же там правит... до Вальцмана и Зеленского... Экономика Украины РОСЛА... и успешно росла.
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3 час.
Сергей Андросов
Смотрю на тебя, ты или ёбнутый на всю голову, или одно из двух!
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3 час.
Алексей Тан
Ну и чем ты разродился?... зеркальным отражением что ли.....  &quot;или одно из двух&quot; .. или 💩?.. 😂.
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2 час.

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