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Аргументы недели

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Лавров: Россия не приостановит СВО на время переговоров

Лавров: Россия не приостановит СВО на время переговоров

Россия не будет останавливать проведение СВО на время переговоров по Украине, заявил Сергей Лавров. Глава МИД РФ отметил, что приглашение Зеленского приехать в Москву — огромный жест доброй воли со стороны России.

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