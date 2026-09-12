Лавров: Россия не приостановит СВО на время переговоров

Россия не будет останавливать проведение СВО на время переговоров по Украине, заявил Сергей Лавров. Глава МИД РФ отметил, что приглашение Зеленского приехать в Москву — огромный жест доброй воли со стороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нулевая терпимост...
- КБ Нулевая терпимост...
- ЮГ Развал России и у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым